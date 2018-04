Scuola arriva  il mega ponte dal 25 aprile al primo maggio

Scuola arriva il mega ponte dal 25 aprile a maggio. In Italia molti termineranno le lezioni venerdì 20 aprile per riprenderle mercoledì 2 maggio. Un ponte lunghissimo…

Proprio così: in aggiunta ai tre giorni di stop previsti dal calendario regionale – lunedì 23, martedì 24 e lunedì 30 aprile – diversi istituti hanno colto l’occasione per allungare le vacanze di studenti e professori e far festa anche giovedì 26 e venerdì 27 aprile. Considerato che ormai la maggior parte delle scuole non fa lezione di sabato, il gioco è fatto: alcuni studenti potranno godersi più di 11 giorni di fila lontani dai banchi.

Così succede in Liguria, ma non in Campania e in Penisola sorrentina. Il Liceo Scientifico di Sorrento e quello Classico di Meta si attengono alle date ufficiali, e sarà festa solo mercoledì 25 aprile poi si aggiungerà lunedì 30 aprile a martedì 1 maggio ma in altre scuole saranno molti gli studenti che ne approfitteranno e a volte anche gli stessi professori…

A essere traumatico sarò il ritorno, poi maggio sarà tutto in salita. Si dovrà decidere se dentro o fuori…