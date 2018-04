Sconvolto il mondo della musica è morto a soli 28 anni la star Avicii

Una notizia tragica ha colpito all’improvviso il mondo della musica mondiale: il dj e produttore svedese Avicii è morto a soli 28 anni.

Il suo nome era Tim Bergling ed era nato a Stoccolma l’8 settembre 1989. Nella sua carriera, iniziata nel 2006, era diventato uno dei dj più popolari, richiesti e pagati al mondo, oltre che uno dei più influenti nella commistione tra dance e pop.

Avicii, all’anagrafe Tim Bergling, è stato un pioniere della Edm (Electronic Dance Movement). Ha vinto due MTV Music Awards, un Billboard Music Award e conquistato due nomination ai Grammy. Il suo successo più grande è stato “Le7els”. La sua morte arriva a pochi giorni dalla sua nomination ai Billboard Music Award per il suo EP “Avici

im Bergling è cresciuto nel quartiere di Östermalm a Stoccolma ed ha iniziato a fare musica all’età di 18 anni, scrivendo e remixando canzoni nella sua camera da letto e poi pubblicandole gratuitamente prima in un blog di musica elettronica svedese, poi nel suo profilo di Myspace. Lui stesso ha detto di essere stato influenzato da artisti come Axwell, Laidback Luke, Steve Angello e Daft Punk[2].

Scoperto nel 2008 da Ash Pournouri, che diventerà il suo manager e gli farà firmare un contratto con la sua agenzia (la At Night Management), Tim decide di adottare uno pseudonimo come DJ: Avicii, che in sanscrito vuol dire letteralmente senza onde e rappresenta, nel buddhismo, l’ultimo livello dell’inferno (Avīci)[3]. Nel 2010 Tiësto ha individuato Avicii come la Miglior Promessa DJ/Produttore dell’anno e lo ha invitato ad esibirsi una settimana al Privilege di Ibiza[2]. Ha poi realizzato un remix del noto brano Sweet Dreams (Are Made of This), intitolato Swede Dreams.

Nel 2011 crea un nuovo alter ego, Tom Hangs, e firma un disco con i fratelli cantanti Shermanology, Blessed. Avicii è 6º nella Top 100 pubblicata da DJ Mag a soli 22 anni, questa è la sua seconda apparizione nella classifica dj più seguita al mondo, infatti già nel 2010 si era piazzato in 39ª posizione grazie anche al singolo Bromance. A luglio il singolo di Leona Lewis Collide è stato accusato di plagiare il brano di Avicii Fade into Darkness (che a sua volta riprende, citandola nei crediti, la melodia del brano Perpetuum Mobile della Penguin Cafe Orchestra). La casa discografica della cantante, con l’intensificarsi delle polemiche, ha dovuto aggiungere ai crediti della canzone Avicii come featured artist.[4] Il 29 agosto è stato pubblicato l’album di David Guetta Nothing but the Beat, il quale fra le sue tracce contiene Sunshine, collaborazione con Avicii. Il 28 ottobre è uscito il singolo Levels, che è subito balzato ai primi posti nella classifica delle tracce più vendute sul sito di musica elettronica Beatport e ha debuttato alla decima posizione della classifica italiana[5] e alla sessantaseiesima della Billboard Hot 100[6]. In Italia questa canzone ha fatto da colonna sonora alle pubblicità e alla festa di Radio Deejay per i suoi trent’anni.

Il singolo campiona Something’s got a hold on me di Etta James ed è stato a sua volta campionato da Flo Rida nel brano Good feeling pubblicato nel 2011. A fine novembre ha invitato con un video su YouTube tutti i suoi fan a creare il video originale per il singolo Levels, e il 29 novembre 2011 è stato ufficializzato il video vincitore sul suo canale ufficiale di Vevo su YouTube. Il 20 ottobre 2012 raggiunge il terzo piazzamento nella Top 100 DJ’s di DJ Magazine a soli 23 anni. Nell’aprile 2013 pubblica sul suo profilo SoundCloud e successivamente su quello Facebook, un promo mix che anticipa alcune tracce, tra le quali Wake Me Up, del disco True, che esce il 17 settembre successivo.

Il 20 aprile 2014 ha annunciato su Twitter che incomincerà a lavorare al suo secondo album. L’8 settembre, giorno del suo venticinquesimo compleanno, decide di prendere una pausa dal tour che perdurerà fino a febbraio 2015. Il 3 ottobre 2014 pubblica il singolo The Days, in collaborazione con Robbie Williams. Il 3 ottobre viene pubblicata Lose Myself prodotta dal cantante taiwanese Wang Leehom con la sua collaborazione.[7] Il 15 dicembre 2014 pubblica il singolo The Nights. Sempre nel 2014 collabora con Madonna per la produzione dell’album Rebel Heart della cantante uscito nel marzo del 2015 e per stesura e produzione di alcuni brani in esso contenuti: Devil Pray, Wash All Over Me, HeartBreakCity, Messiah.

Avicii nel 2014

L’8 maggio 2015 pubblica una sua personale rivisitazione del brano Feeling Good di Nina Simone, questa occasione gli viene data da Volvo, avendolo assunto essa come sponsor. Il 22 maggio pubblica il brano Waiting for Love, in rete girava la convinzione che il brano fosse stato realizzato assieme a Martin Garrix poiché dopo avere annunciato una collaborazione, i due suonarono lo stesso brano all’Ultra Music Festival 2015, ma dopo la pubblicazione del singolo si scoprì che solo il DJ svedese aveva scritto e prodotto la canzone.[8] Il 28 agosto pubblica For A Better Day e Pure Grinding in un unico singolo, rendendo disponibile in pre-ordine l’album Stories uscito il 2 ottobre.[9]Nel gennaio del 2016, rende noto il suo remix di Beautiful heartbeat, nuovo singolo di Morten. La mattina del 29 marzo, Avicii afferma che alla fine del 2016, smetterà con i live e i tour. Sembra però che non voglia smettere di produrre musica, infatti ha annunciato una sua possibile collaborazione con la cantante australiana Sia. Ha dichiarato inoltre che nel 2017 uscirà un docu-film dedicato alla sua vita da Dj, con collaborazione della BBC. All’UMF di Miami ha infine suonato i suoi nuovi inediti che probabilmente fanno parte del suo terzo album.

Il 29 aprile 2016 viene pubblicato Black cat, dodicesimo album in studio del cantante italiano Zucchero Fornaciari, all’interno del quale è presente anche la cover di Ten more days dello svedese. Il 28 agosto 2016 si è esibito in live per l’ultima volta, pur non smettendo di produrre musica.[10] Successivamente Avicii diffonde tramite la sua newsletter un mail di ringraziamento per tutti i fan che lo hanno supportato. Il 22 dicembre 2016 Avicii annuncia la separazione dal suo storico manager Ash Pournouri e dalla At Night Management; ad annunciarlo in modo ufficiale è stata la Billboard. Quest’ultima ha anche espresso la volontà del disc-jockey svedese di far uscire il suo terzo album nel 2017, avendo passato gran parte del 2016 a produrre con numerosi artisti come Daniel Adams Ray, Sandro Cavazza e Otto Knows, noto dj e suo amico sin dall’infanzia.

Il 13 luglio 2017 annuncia attraverso il suo account di Instagram l’imminente rilascio di nuove canzoni. Il 3 agosto 2017 annuncia , tramite il suo account instagram, il rilascio del suo nuovo EP chiamato “AVĪCI (01)” uscito il 10 agosto dello stesso anno. Le prime 6 canzoni del nuovo album sono: ‘What Would I Change It To ft. AlunaGeorge, ‘Friend Of Mine’ ft. Vargas & Lagola, Lonely Together ft. Rita Ora, Without You ft. Sandro Cavazza, You Be Loveft. Billy Raffoul e So much better. Il 2 settembre 2017 attraverso il suo podcast mensile “Avicii FM” dichiara di voler rilasciare i rimanenti due EP, AVĪCI (02) e AVĪCI (03), che comporranno il prossimo album con AVĪCI (01), nel 2018. L’11 settembre 2017 annuncia il suo personale documentario intitolato Avicii: True Stories, che racconta il ritiro dell’artista dai tour e presenta interviste da parte di suoi colleghi come David Guetta, Wyclef Jean, Nile Rodgers e Chris Martin dei Coldplay che verrà poi rilasciato il 31 Marzo 2018 via Netflix.

Il 20 aprile 2018 l’agente Diana Baron rilascia un comunicato ufficiale che annuncia la morte del DJ svedese, trovato morto in Oman a soli 28 anni