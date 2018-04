Scomparso il 73enne Raimondo D’Anna: in passato fu ritrovato sui monti della Penisola Sorrentina

Non si trova il 73enne di Casalnuovo di Napoli, Raimondo D’Anna, scomparso la scorsa estate. L’anziano uomo, che si è allontanato da casa nel giugno del 2017 e non è stato più visto a Casalnuovo, secondo le descrizioni è alto 1,65, calvo con capelli laterali bianchi e occhi chiari, indossa occhiali ed è affetto da sordità.

Raimondo D’Anna è un escursionista, stando infatti alle cronache passate, nel 2014 sparì una sera e si ebbero notizie in seguito ad una sua telefonata di aiuto, che richiese l’intervento di Carabinieri, Polizia Municipale, guide alpine ed elicotteri. Il segnale della chiamata di D’Anna fu localizzata nell’area di Ieranto, a Massa Lubrense: inizialmente i soccorsi non trovarono nessuno, ma con l’avanzare delle ricerche, l’escursionista fu trovato in un bosco e tratto in salvo.

In caso di rintraccio si prega di contattare la Redazione di Positanonews oppure la Legione Carabinieri Campania e la Tenenza di Casalnuovo di Napoli, contattando il lgt. Fernando De Solda 081 8423080.