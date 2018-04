Scala, Lucia Ferrigno si dimette. Dopo un decennio Mansi affronta una vera sfida

Scala, Costiera amalfitana. La cosa si fa seria, lo abbiamo anticipato sei mesi fa. A Scala si presenta per la prima volta dopo dieci anni una vera sfida al sindaco in carica Luigi Mansi. La legge elettorale ha previsto il divieto del terzo mandato appunto per evitare che in un comune ci sia sempre lo stesso sindaco in eterno, come avveniva prima, che abbia operato in maniera buona o meno è un bene per la democrazia il ricambio, ma per i piccoli comuni la cosa non vale e Mansi si ricandida per la terza volta consecutiva.

Sembrava non esserci storia , anche se si vociferava del gruppo di giovani, che già altre volte ci hanno provato per poi essere smontati in un modo o in un altro, ma questa volta la cosa si fa seria. Lucia Ferrigno, già ex assessore nel primo mandato di Mansi poi già di fatto fuori dai giochi nel secondo mandato, si è dimessa a meno di due settimane dalla presentazione delle liste. Un gesto di correttezza istituzionale che significa solo una cosa, il fratello Antonio Ferrigno farà una lista come candidato sindaco ripercorrendo le orme del padre il compianto sindaco Lorenzo Ferrigno.

A Scala non essendoci minoranza da “Scala che Cambia” non ci sarà surroga, rimangono in consiglio col sindaco Luigi Mansi, gli assessori Ivana Bottone e Salvatore Bottone ed i consiglieri Lorenzo Esposito Afeltra, Adriano Forino e Fabio Mansi. Saranno tutti riconfermati?

Non è dato sapersi , da Ivana Bottone aspettavamo un’intervista in tal proposito ma ancora non ci è stato detto nulla, quindi non sappiamo se saranno tutti riconfermati o meno. A Scala le carte si scoprono l’ultima notte. E ora lo scontro si fa serio. Dopo tanto silenzio politico, a differenza della dirimpettaia Ravello dove se ne dicono di tutti i colori, ma almeno c’è maggior dibattit, forse nella città più antica della Costa d’ Amalfi si comincerà a parlare e a dibattere ed è solo un bene per la democrazia.