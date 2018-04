Scala, addio a Mario Esposito Afeltra: funerali nella giornata di domani

Lutto a Scala, in Costiera Amalfitana. Se n’è andato ad 83 anni Mario Esposito Afeltra, un personaggio molto amato del posto e che aveva un carisma unico. Mario ha lavorato per tanti anni a Capri come cuoco. I suoi funerali si terranno nella giornata di domani, venerdì 13 aprile alle 9.30, presso la Chiesa di Campidoglio.

PositanoNews si stringe attorno al dolore dei familiari.