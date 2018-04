Scafati, famiglia sotto processo per seggiolone rumoroso

I fatti risalgano al 9 Gennario 2016, a Scafati: il processo per un seggiolone troppo rumoroso è in corso davanti al Tribunale di Nocera Inferiore.

Denunciate tre persone, dai coniugi del piano di sotto, con l’accusa di molestie alla quiete per l’incessante frastuono di un seggiolone, protratto da Settembre 2015 al 2016. Come si legge in SalernoToday, il suo rumore avrebbe reso difficile la vita a chi abitava al piano inferiore, sia di pomeriggio che di sera.

“Ho subito due ischemie nel 2015 – riferisce l’uomo ai Carabinieri di Scafati durante la sua denuncia – Spiegai ai coniugi che avrebbero dovuto provvedere ad attutire i rumori, ma loro hanno risposto che non potevano farci nulla e che noi avremmo potuto anche cambiare casa.“

Da Francesca Petraglia www.zerottonove.it