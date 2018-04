Oggi vogliamo parlarvi de “La Fattoria Casale Alpega“, una vera e propria oasi di tranquillità tra gli splendidi panorami del comune di Sarno in provincia di Salerno, una delle strutture più belle, interessanti e valide della Campania, per tutti, anche per celiaci, per la terza volta consecutiva ha ricevuto la vetrofania di AIC . Cioè di struttura certificata per alimentazione ESCLUSIVAMENTE SENZA GLUTINE.

La fattoria nasce seguendo la filosofia di vita dei proprietari stessi, i quali credono fortemente nella conoscenza, nella formazione continua e nella cultura dell’alimentazione, con particolare riferimento soprattutto alle nuove generazioni.

Seguendo il filo conduttore che lega tutte le attività Alpega, la Fattoria produce ortaggi, frutta e piante ornamentali, prestandosi ad un panorama che vede sullo sfondo il Vesuvio ed il Monte Somma, splendida cornice per un territorio, l’Agro Sarnese Nocerino, di forte vocazione archeologica.

Immerso nel silenzio e nel verde della campagna, il Casale Alpega ha sei luminose camere con aria condizionata e bagni, allestiti di linea cortesia, di asciugacapelli, arredate con semplicità e gusto con mobili in legno dai colori tenui. Il Casale Alpega è il posto giusto per condividere momenti di cultura e di convivialità, chiacchierando e degustando prodotti genuini, per ritrovare pace e tranquillità. Trovate tante foto sulla loro pagina facebook