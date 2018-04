Sarno, Anpi chiede revoca cittadinanza onoraria al Duce

L’Anpi provinciale chiede la revoca della cittadinanza onoraria conferita a Benito Mussolini 95 anni fa. Il 3 giugno 1923 la Città di Sarno, conferì al Duce l’onorificenza con firma dell’allora potestà Lucio Grimaldi, che si sdebitò con Mussolini per aver ricevuto l’incarico, nonostante la sconfitta contro il fronte liberale di Renato Franco. Oggi l’Associazione nazionale partigiani italiani chiede la cancellazione del Duce dal registro dei cittadini onorari, protocollando una mozione per la revoca, chiedendo ciò che è stato fatto in altre città italiane. Il sindaco Giuseppe Canfora sulla questione già si espresse già nel 2016, lanciando la proposta di cancellazione della cittadinanza.