Sant’Egidio del Monte Albino, negozio colpito da bomba carta nella notte

Panico nella notte a Sant’Egidio del Monte Albino, dove questa notte è stata fatta esplodere una bomba carta contro un negozio di abbigliamento, al confine con il territorio di Pagani sulla Via Nazionale. Un grosso petardo ha distrutto la vetrina del negozio, danneggiando ingentemente l’attività commerciale. Sul posto sono giunti i Carabinieri, assistiti dalla scientifica per realizzare i rilievi del caso. La comunità sant’egidiana è stata scossa dall’atto, ma questo fenomeno è ai più conosciuto e si rammentano precedenti compiuti anche in tempi recenti.

Il caso genera preoccupazione e tutti si chiedono se si è trattato di un atto intimidatorio. Intanto il Sindaco Nunzio Carpentieri ha lanciato un post dalla sua pagina social: “L’episodio di questa notte, con l’esplosione di una bomba carta che ha causato non pochi danni ad una nota attività commerciale di Sant’Egidio del Monte Albino, merita una condanna ferma e decisa. Nel fare questo, esprimo la solidarietà mia e dell’intera Amministrazione comunale all’azienda vittima di questo vile atto. Mi sono immediatamente attivato presso la Tenenza dei Carabinieri. Nell’assicurare la piena e totale collaborazione delle Istituzioni comunali, ho chiesto che al più presto gli autori di questo gesto, qualunque ne sia la matrice, vengano assicurati alla giustizia. Sant’Egidio si è dimostrata negli ultimi tempi una cittadina capace di attrarre investimenti importanti. Non possiamo permettere che episodi del genere interrompano il processo di sviluppo del territorio. Per questo, faremo la massima attenzione e ci impegneremo in ogni modo per garantire sicurezza e tranquillità a quanti decidono di impiantare qui le loro attività economiche”. Gli organi inquirenti intanto stanno svolgenti degli accertamenti, prossimamente conosceremo i risvolti della vicenda.