Sant’Agnello con Sagristani anche Paolo Castellano e Palagiano. Forfait di Orlando, rimangono Rocco e Aponte. Ecco tutti i seggi

Le indiscrezioni. La candidatura di Piergiorgio Sagristani sindaco e la sua lista sembra rafforzarsi ancora più di quanto già non lo fosse e dopo l’ok di Lucia Gargiulo del PD, che ha comunque provocato molte critiche per il suo trascorso di oppositrice, sembrano poter essere della partita il medico Paolo Castellano e la moglie del farmacista Palagiano. Sono ovviamente solo delle voci, come voci sono quelle del forfai di Orlando, ma Gianmichele Orlando ha perso alcuni suoi uomini che ora si candideranno con Sagristani e il suo gruppo non ha ancora deciso che fare. Incognita anche Pietro Gnarra, rimarrà a guardare o appoggerà Lucia Gargiulo del suo stesso partito? Rimane Rocco candidato dei cosìdetti San Biagesi e Fabio Aponte del Movimento Cinque Stelle che entro la settimana prossima dovrebbe avere l’ok del Movimento di Grillo. Entro il 10 maggio si dovranno presentare le liste, si ritiene possibile, sopratutto in caso di assenza del Movimento Cinque Stelle, che Sagristani cerchi di fare una lista cosidetta civetta per poter eleggere anche la minoranza . . Intanto è stato pubblicato il primo atto con l’indizione delle eleioni il 10 giugno e la designazione dei seggi elettorali. albopretorio_000014887_001_modellon.10-arelezionedirettadelsindacoedelconsigliocomunaledidomenica10giugno2018man