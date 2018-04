Sant’Agnello piange Rocco bidello esemplare . A ricordarlo Peppe Locria “SANT’AGNELLO E’ IN LUTTO PER LA PERDITA DI UNA GRANDE E GENEROSA PERSONA CIAO ROCCO SEI STATO PER TUTTI NOI UN VERO PUNTO DI RIFERIMENTO NEL PERIODO SCOLASTICO DI SCUOLA MEDIA , TI ACCOLGONO GLI ANGELI IN PARADISO ,SENTITE CONDOGLIANZE ALLA FAMIGLIA.”