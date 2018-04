E’ stato individuato l’autore del danneggiamento dei ciclomotori a Sant’Agnello la notte tra il 20 e il 21 aprile scorso. Come riportammo in anteprima, verso le ore 4, in via Iommella Piccola, un’automobile è finita su alcuni motorini fermi nell’apposita area di sosta e ne ha distrutti almeno cinque. Altri hanno ricevuto danni inferiori, ma comunque rilevanti. Sono stati otto in totale i ciclomotori danneggiati.

Un’operazione encomiabile della Polizia Municipale ha permesso di individuare il colpevole, attraverso un incrocio tra più telecamere di videosorveglianza, e che è durato diverse ore: si è risaliti ad una Hyundai grigia. Alla sua guida vi era un ragazzo originario di Vico Equense il quale, dopo essere stato contattato dalla Polizia Municipale, si è recato al comando questa mattina e provvederà a risarcire tutti i danneggiati. L’auto era assicurata.

Grande soddisfazione del sindaco di Sant’Agnello, Piergiorgio Sagristani, il quale si è complimentato con tutto il corpo di Polizia e col comandante Nello Gargiulo, per essere riusciti ad individuare l’autore di un danno così ingente.