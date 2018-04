Sant’Agnello Housing Sociale quasi completo. Aprea Mare a Sorrento lunedì in pubblicazione il bando per la assegnazione della aliquota di alloggi di housing sociale nell ambito del progetto di recupero e riqualificazione degli immobili dismessi ex APREAMARE in Sorrento. A dirlo l’ingegner Antonio Elefante. Entro 30 giorni pronte tutte le strutture di Sant’Agnello. Progetti che vanno avanti in Penisola Sorrentina, mentre la Cirio a Castellammare di Stabia dovrebbe essere pronto il bando ad agosto