Sant’Agnello, elezioni comunali: spuntano tre nomi per contrastare Sagristani. Tra questi anche Antonino Coppola I RETROSCENA

ABBIAMO SENTITO SAGRISTANI, ORLANDO E COPPOLA . Il tempo stringe sempre di più e ci si avvicina al momento clou. Manca meno di un mese alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste dei candidati a sindaco di Sant’Agnello e al consiglio comunale per le elezioni amministrative che è in programma il 10 Giugno prossimo.

Una situazione assai particolare che ha visto per lungo tempo i possibili avversari del sindaco Piergiorgio Sagristani, per adesso unico vero e sicuro candidato, non farsi avanti ufficialmente. Come detto, la candidatura dell’attuale sindaco uscente è certa, ma ci sono ancora tanti e diversi dubbi circa i possibili avversari.

Dopo l’indiscrezione che avevamo carpito di una nuova sfida tra Gian Michele Orlando e Sagristani, non si sono avute più notizie ufficiali in merito. Quello che sembra certo è che la squadra di Orlando allestirà una lista, ma a questo punto è probabile che il candidato sindaco non sia più lo stesso Orlando, ma Antonino Coppola, suo ex vice sindaco. Una ipotesi che è venuta fuori soltanto negli ultimi giorni, ma che potrebbe essere quella definitiva, anche se ci sono tanti e tanti interrogativi che non sono stati risolti.

Lo stesso Orlando è stato ascoltato in esclusiva da PositanoNews: “Ne stiamo discutendo – ci ha rivelato – ma non c’è nulla di ufficiale”. E ascoltando quello che ci ha detto lo stesso Coppola, abbiamo avuto conferma che la situazione è ancora in forte dubbio: “Ora sto facendo il medico…”, ha nicchiato. Ma è probabile che l’evoluzione sia questa

Più definitiva dovrebbe essere la formazione del Movimento Cinque Stelle, i quali a breve dovrebbero presentare ufficialmente il programma politico e i candidati. Dopo il successo ottenuto in Penisola Sorrentina, quindi, è sicuro che il partito cerchi la vittoria anche a Sant’Agnello. Il leader, in tal senso, dovrebbe essere quasi certamente il geologo Fabio Aponte: ora si cercano gli altri nomi da candidare per quanto riguarda i consiglieri.

In ultimo, l’altro possibile avversario del sindaco Sagristani alle prossime elezioni comunali potrebbe essere il commerciante appartenente all’MSI Penisola Sorrentina, Gennaro Rocco, il quale ha sempre manifestato dissenso alla gestione comunale del primo cittadino.

A tal proposito abbiamo ascoltato anche in esclusiva il sindaco Piergiorgio Sagristani: “Noi siamo per la democrazia: quante più liste ci saranno, meglio sarà per la rappresentanza del paese. Noi, intanto, continuiamo a lavorare e presto annunceremo due nuove inaugurazioni: viale dei Pini e il parco Verde il prossimo 4 maggio”.