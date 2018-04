Sant’Agnello, donna che picchia la compagna dell’ex. Non è vero che non gli passa gli alimenti NOTA

Sotto nota . Una storia d’amore finita male e conclusasi nel peggiore dei modi quella riportata da Metropolis. Un uomo di Sant’Agnello decise di lasciare la madre di suo figlio per cominciare una relazione con un’altra donna. La donna lasciata, però, ha lamentato per diversi mesi il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento e ha dovuto provvedere alle esigenze del piccolo figlio completamente da sola. Tutto ciò ha portato ad un momento di vera e propria follia: O.Z., originaria dell’Est Europa, ha deciso di aggredire brutalmente in una sala giochi la nuova fidanzata dell’ex compagno e, brandendo un casco, l’ha ferita a sangue. I fatti risalgono all’estate del 2014 e ora si sta svolgendo il processo a carico della donna.

Sulla vicenda, in quanto ripresa anche da Positanonews, ci giunge la nota dell’avvocato Gaetano Milano di Sorrento che precisa “Il motivo del contendere non è nel mancato pagamento degli alimenti visto che il coniuge ha sempre provveduto, ma la negazione della coniuge ad accettare la separazione, con la convinzione che il coniuge avesse una nuova compagna, cosa non vera. L’aspetto più disdicevole della vicenda è che c’è di mezzo un minore che da oltre un anno non può vedere nonostante una sentenza del tribunale”