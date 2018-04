Sant’Agnello derby infuocato con il Costa d’Amalfi, poi il ripescaggio

Il Sant’Agnello non vuole essere una vittima sacrificale. L’ultima giornata riserva ai biancazzurri il derby delle Costiere contro il Costa d’Amalfi, formazione in spolvero e a caccia della salvezza certa, dopo la tripletta rifilata dal Cobra Mascolo al San Vito Positano nell’altro derby costiero. Gli uomini agli ordini di Mister Francesco Nardo sono pronti alla sfida, con la rabbia e la voglia di dimostrare che l’attuale posizione in classifica è immeritata. Una squadra che può vantare un settore giovanile di tutto rispetto e che vuole dimostrare anche sul campo la permanenza nella categoria.

“Prima di tutto, contro il Costa d’Amalfi si tratta di un derby, per cui a prescindere non potrà mai essere una partita come tutte le altre. I ragazzi ci metteranno sicuramente qualcosa in più, anche perché si tratta dell’ultima gara di campionato e c’è tanta voglia di chiudere in bellezza una stagione sfortunata sotto tantissimi punti di vista. Da quanto siedo sulla panchina del Sant’Agnello – rivela Nardo ad IamCalcio – non siamo ancora riuscita a conquistare l’intera posta in palio, e sono convinto che i ragazzi getteranno il cuore oltre l’ostacolo per vincere, regalando una soddisfazione sia presidente per dare un senso a un campionato al di sotto delle aspettative”.

L’allenatore promette poi un derby infuocato, “perché il Costa d’Amalfi avrà assoluto bisogno di vincere in virtù di una posizione in bilico tra playout e salvezza diretta. Da parte nostra, pur non avendo più nulla da chiedere dal punto di vista della classifica, non scenderemo in campo da vittima sacrificale per l’orgoglio di dimostrare che non meritiamo l’ultima piazza del torneo”. Il Sant’Agnello rispetto alle ultime gare sarà al completo con gli “over”, mentre gli “under”, protagonisti di questa grande annata, si giocano il torneo regionale e possono dare un importante apporto anche in quest’ultima gara. Dopo Sant’Agnello-Costa d’Amalfi, a detta dello stesso allenatore, la società santanellese farà richiesta per il ripescaggio, ma tutto dipenderà sia dai risultati che porteranno i giovani al club, che dall’ultima gara di campionato.