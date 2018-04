Sant’Agnello, apre al di sopra del CONAD, nel Polo commerciale Aurora ‘Cartoleria Sorrento.com’, il ritorno di Francesco Parisi all’attività di negozio, dopo anni passati allaBuffetti a Sorrento.

Francesco, per molto tempo rappresentante dei commercianti di Sorrento, ci dice che : Cartoleria Sorrento .com è un nuovo punto di riferimento in Penisola Sorrentina per Cartoleria, Informatica e Servizi,tra i servizi offerti, cancelleria, articoli per la scuola, mobili per ufficio, carta, modulistica, timbri, computer e stampanti, assistenza tecnica, siti web, servizi fotografici, registratori di cassa, articoli da regalo, pelletteria, assistenza e consegne a domicilio, ed oltre 120.000 articoli disponibili sul sito e-commerce www.cartoleriasorrento.com

In bocca al lupo a Francesco, coadiuvato da Giancarlo Sorrentino per la parte informatica e Giuseppe Di Martino per la parte Web e fotografica, da parte della redazione di Positanonews.