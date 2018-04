Sant’Agnello Colli di Fontanelle la denuncia, ragazzi investono gattina

Sant’Agnello / Sorrento . Una denuncia postata sulla pubblica pagina facebook del sindaco Piergiorgio Sagristani “Sant’Agnello. Colli di Fontanelle via belvedere. Un bambino di 12/13 anni alla guida di un motorino super potente con la sorellina di 5/6anni come passeggero a folle velocità senza casco, hanno investo questa povera Gattina. Nel frattempo, sto cercando di salvarla… Chi abita in quella strada conoscerà sicuramente questi due bambini e, i loro genitori. Bisognerà trovarli e dargli una bella lezione. Ai miei amici che abitano in quella strada chiedo di aiutarmi a trovare i loro genitori per poter dare una buona lezione a questi ragazzi. Correre a 100km orari su una strada di paese può costare la vita a un gatto come ad un essere umano.”