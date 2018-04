Sant’Agnello, bus turistici parcheggiano ovunque: ancora caos traffico in Penisola Sorrentina – FOTO

Ancora una volta ci troviamo a parlare di caos traffico in Penisola Sorrentina. E forse ora più che mai è chiaro il motivo. Siamo testimoni di una delle ennesime assurdità legate alla viabilità sul territorio: i bus turistici parcheggiano praticamente ovunque. Ci troviamo a Sant’Agnello, altezza parco del Sole e qui il traffico è completamente paralizzato: ben visibile un bus turistico che ha difatti parcheggiato occupando quasi mezza carreggiata. Una situazione allucinante che non può continuare così specialmente in vista dell’estate. Solo qualche giorno fa avevamo parlato con Paolo Esposito che ci aveva manifestato le proprie perplessità in merito.