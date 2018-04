Piano di Sorrento, brutto incidente in moto per un 25enne del posto

Apprendiamo con dispiacere che intorno alle 14 c’è stato un gravissimo incidente motociclistico a Mortora, Piano di Sorrento.

Un ragazzo, un 25enne di Piano, per cause ancora da chiarire è caduto dalla sua motocicletta subendo un impatto violento con l’asfalto. Immediato l’intervento dell’ambulanza che lo ha portato prima al Campo Sportivo di Sorrento e successivamente (alle 18) al ‘Cardarelli’ di Napoli con l’eliambulanza, vista la gravità delle sue condizioni.

Per il momento non sappiamo altro, vi aggiorneremo non appena avremo più notizie in merito.