Sant’Agnello, auto pirata che distrugge motorini, potrebbe essere Punto grigia senza assicurazione. Telecamere in tilt

Sant’Agnello, auto pirata che distrugge motorini, potrebbe essere Punto grigia senza assicurazione. Alcune telecamere sarebbero in tilt e sono i privati , ben otto, che si sono organizzati nelle ricerche mentre continuano le indagini dei carabinieri di Sorrento . Il fatto è avvenuto l’altro giorno Sant’Agnello, in Penisola Sorrentina. Verso le ore 4, in via Iommella Piccola, un’automobile è finita su alcuni motorini fermi nell’apposita area di sosta e ne ha distrutti o danneggiati ben otto .Ora si cerca il colpevole: già pare sia partita la denuncia contro ignoti e si cerca un’auto danneggiata, visto l’impatto. Possibile che la persona al volante fosse ubriaca.

Se qualcuno ha visto qualcosa può contattare la redazione direttore@positanonews.it