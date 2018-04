Sant’Agnello, assurdo questa notte: auto distrugge motorini in sosta e poi scappa via – FOTO

Assurdo quanto segnalatoci questa notte a Sant’Agnello, in Penisola Sorrentina. Verso le ore 4, in via Iommella Piccola, un’automobile è finita su alcuni motorini fermi nell’apposita area di sosta e ne ha distrutti almeno cinque. Altri hanno ricevuto danni inferiori, ma comunque rilevanti. Ora si cerca il colpevole: già pare sia partita la denuncia contro ignoti e si cerca un’auto danneggiata, visto l’impatto. Possibile che la persona al volante fosse ubriaca.

Se qualcuno ha visto qualcosa può contattare la redazione.