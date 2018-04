Sant’Agnello a mese dalla presentazione Gennaro Rocco per la Lega anti Sagristani. Si aspetta M5S e Orlando. Oramai ci siamo , entro un mese, per il 10 maggio, si dovranno presentare le liste per l’unico comune della Penisola Sorrentina al voto. Il leit motiv è Piergiorgio Sagristani contro tutti o tutti contro Sagristani. Il sindaco uscente ha già annunciato la sua candidatura , sarà senza i perni Tonino Castellano e Pasquale Esposito e con Clara Accardi e Giuseppe Gargiulo, fra i due già si parla di successione e l’ipotesi futura sarebbe per Gargiulo , Peppe “Boomerang”, perchè Clara Accardi, attuale vicesindaco non ha espresso tale intenzioni. Confermata anche il presidente del Consiglio , la De Martino, che cresce di consensi, mentre ai Colli la new entry è Pippo Coppola. Al momento queste sembrano essere le uniche sicurezze.

Dal versante dell’attuale opposizione guidata da Gianmichele Orlando, la manifestazione a volersi candidare, ma ancora non è stato ufficialmente dichiarato se sarà di nuovo Orlando a vestire il ruolo del candidato sindaco.

Per il Movimento Cinque Stelle, che ha inizialmente puntato su Fabio Aponte, bisogna aspettare l’ok del Movimento di Grillo guidato da Luigi Di Maio. Le liste per poter avere il simbolo devono essere certificate , si saprà sicuramente a breve.

La novità è la candidatura di Gennaro Rocco, ex MSI, che ha avuto una telefonata anche dal responsabile della Lega in Campania Cantalamessa “Per le prossime elezioni amministrative che si terranno nel comune di Sant’Agnello, insieme ad altri amici di vari partiti, stiamo studiando l’ipotesi di una lista alternativa a quella che esprime la maggioranza attuale. Abbiamo tracciato, anche se non definitivamente, l’identikit dei candidati che vogliono impegnarsi nella prossima tornata elettorale, in quella che sembra sempre piu’ una battaglia di civilta’, un dovere morale nei confronti dei santanellesi che vogliono voltare pagina e non sono disposti piu’ a subire l’arroganza di questi ” nani ” politici. I nostri candidati debbono avere un minimo di competenza amministrativa, debbono essere incensurati, debbono avere senso di responsabilita’, debbono avere mani libere da qualsivoglia vincolo, non debbono essere ostaggio di personaggi della struttura, debbono avere in orrore il denaro come se fossero frati francescani ( non il guadagno che e’ benedetto da Dio, anzi piu’ guadagniamo meglio e’ ) , non debbono avere sudditanza psicologica ne tanto meno paura degli avversari, debbono giurare fedelta’ al popolo che gli conferisce il mandato rendicontando solo ad esso, debbono essere trasparenti al massimo, non debbono fare raccomandazioni. In definitiva,debbono agire sempre ovunque e comunque con le caratteristiche del buon padre di famiglia. Non so quali saranno gli sviluppi nei prossimi giorni, so solo che abbiamo le idee chiare, che non ci fermeremo facilmente e che ci sara’ una netta demarcazione tra Noi e loro. TERTIUM NON DATUR.”