San Vito Positano vittoria salvezza con Picciola

Importante vittoria del San Vito Positano Di Leva 6, D’Alesio 6.5, Amita 6.5, Banco 6, Vallefuoco 6.5, Terracciano 6, Esposito 6.5, Buondonno 6, Longobardi 6.5, Porzio 7, Farriciello 7. All. Attanasio 6.5. Picciola Amabile 6, Avagliano 6, Anzalone 6, Sabatino 6, Di Giacomo 6, Trezza 6, Delle Serre 6, Maisto 6.5, Merola 6, Salese 6, De Maio 6. All. Villecco 6. Arbitro: Di Reda di Molfetta 6. Reti: 7’pt Porzio, 14’pt Maisto, 27’pt Farriciello. Note: Ammoniti Criscuolo e Manzo. Calci d’angolo: 7-6 per la Battipagliese. Rec.: 2’pt, 4’st. Spettatori 400 circa.