San Vito Positano retrocesso. Usiamo il Campo Sportivo per parcheggio e tennis utili per il turismo. Unione con il Costa d’ Amalfi per la D . Innanzitutto onore al mister Marco Attanasio che ha fatto l’impossibile per salvare i giallorossi, ma , come abbiamo ripetuto più volte durante gli anni, riteniamo che gli sforzi per tenere una squadra di calcio ad alti livelli a Positano sia esagerati. Il San Vito Positano non deve morire, ma mantenere e rafforzare il settore giovanile, fra crescere positanesi e far giocare solo ed esclusivamente positanesi. Per altri progetti riteniamo che si possa cercare un dialogo col Costa d’ Amalfi per unire le forze e puntare alla D , ovviamente deve essere chiara e tangibile la presenza del San Vito Positano che ha mezzo secolo di storia. Come far convivere le cose non sta a noi dirlo , bisogna che la società presieduta dal presidente Raffaele Casola, col quale abbiamo avuto delle divergenze, rispetto alle quali i fatti ci hanno dato ragione, trovi la quadra. Non è facile gestire una società quindi rispettiamo il loro ruolo e impegno, e va riconosciuto che è stato faticoso, duro e oneroso. Le nostre sono solo opinioni. Opinioni di un osservatore che non è uno sportivo, quindi da incompetente nel campo calcistico, ma sono opinioni di un osservatore del paese da decenni. Il Campo Sportivo è uno spazio vitale per un turismo sempre più in crescita e, almeno d’estate, va utilizzato principalmente per poter andare incontro alle esigenze del nostro paese che sono quelle turistiche. Riuscire a impiantare un campo da tennis, per esempio, una piccola piscina, uno spazio per parcheggiare , lo riteniamo molto più utile per Montepertuso e per la sua crescita. Vorremmo contestualmente una piantumazione , con alberi , che rendano l’area meno impattante per le auto che poi vi saranno parcheggiate, ma anche più fresca per le auto stesse. Non sono novità , le andiamo dicendo da anni. Ovviamente non è detto che il San Vito Positano non venga ripescato, come il Sant’Agnello, o che non ritorni in questa categoria che non porta nulla al paese in termini di immagine, anzi a volte ci sono stati anche momenti di scontri con tifoserie poco ortodosse, e in termini turistici ed economici. Le risorse investiamole nel turismo e nel sociale e solo nei giovani. E qui va un punto a favore della società perchè Attanasio con i giovani è riuscito ad ottenere grandi risultati , come il quarto posto in Campania, ed è adatto anche come formatore. Una scelta questa che va confermata, perchè non va addossata a lui la croce di quello che è successo. Ora ci troviamo questo campo che ha sventrato un paradiso, che era Montepertuso, per scelte scellerate e insensate, se non dovute al demagogico entusiasmo del dio pallone, che abbiamo visto che porta a campionati nazionali già scritti, figuriamoci a questi livelli. Speriamo che si pensi ad una svolta, Positano e Montepertuso hanno bisogno di spazi come il pane. Lasciamo spazio alla razionalità e non alle emozioni e cerchiamo di guardare al futuro dei nostri giovani che pure hanno bisogno di sport, ma non necessariamente di un campo di calcio. L’ultimo, e forse unico, grande formatore sportivo che abbiamo avuto è stato Fasciano e ha formato generazioni di giovani professionisti e uomini, prima che sportivi, in pochi metri quadrati di una palestra. Manteniamo le palestre, sport alternativi, e spazi minimi per i giovani , unici che vanno tutelati, magari mantenendo una squadra per il calcio a cinque. Non arrabbiamoci. Almeno discutiamone e pensiamoci.