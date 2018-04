San Vito Positano Jr in semifinale in Campania. Un gruppo fantastico!

Positano, Costiera amalfitana “Con una prova strepitosa, in condizioni climatiche non favorevoli., i nostri campioni della juniores accedono meritatamente, dopo i calci di rigore, alla semifinale. Complimenti a questo fantastico gruppo, a questi ragazzi che giorno dopo giorno ci hanno conquistato e ci regalano emozioni uniche! Sempre forza Raga! “, questo è il commento entusiasmante di chi ha seguito la partita e i ragazzi del mister Attanasio oggi pomeriggio sotto un sole cocente Ora si aspetta il sorteggio per vedere chi sarà la nostra prossima avversaria tra Sorrento, Mondragone e San Giorgio. Davvero un gruppo fantastico! Forza ragazzi anche da Positanonews

Il resoconto della partita dall’ufficio stampa della Maddalonese

Stavolta la Maddalonese non riesce a spuntarla dagli undici metri e dice addio ai play-off juniores. I granata sono stati battuti 4-3 dal San Vito Positano che accede così alla semifinale. L’ha spuntata chi aveva più birra in corpo e i costieri in fin dei conti hanno tenuto per tutta la ripresa il pallino del gioco in mano. Picciirllo e compagni, causa anche un travagliato viaggio in pullman, sono apparsi scarichi e meno brillanti del solito. Capita ma comunque escono a testa alta dalla competizione.

Liguori conferma lo stesso undici vittorioso la scorsa settimana contro il Sant’Agnello.

Gara affatto divertente. Tra l’ottavo e il nono minuto i primi tentativi ospiti: Cristiano da buona posizione manda fuori poi una punizione di Sivo che termina la propria corsa sul fondo. La partita non è certo da ricordare e vive di momenti. Al 25’ bolide di Langella su punizione con sfera che sorvola la trasversale. Ancora i padroni di casa che provano a scardinare la retroguardia avversaria con Banco e Busanca ma De Lucia non deve neppure intervenire. Sul finire del tempo Gennaro Basilicata rimedia una gomitata all’occhio ed è costretto ad uscire. Al suo posto entra Gianfrancesco al 46’.

Dopo un minuto dalla ripresa del gioco, occasionissima per Capone che a tu per tu col portiere non riesce ad angolare e gli spara addosso. Tanto nervosismo offusca le idee delle squadre. Brivido all’87 con un tentativo di Busanca alto non di molto.

Si va ai supplementari. Al 99’ Langella fa sponda per Del Sorbo che la sfiora appena e palla che sfiora il palo graziando la Maddalonese. Nulla fino al 120’ quando si arriva ai rigori. Sbagliano D’Angelo e Capone, De Lucia neutralizza Langella ma il tiro decisivo è di Amita che regala la semifinale ai suoi. Per la Maddalonese un’eliminazione amara.

SAN VITO: Di Leva, Marino, Amita, Esposito, Sicignano, Langella, Ruocco, Banco, Rapicano, Busanca, Del Sorbo (101’La Penna). A disp.: De Martino, Longobardi, Paolillo, Maglione, Rianna, Cuomo.

MADDALONESE: De Lucia, Blandolino, Piccirillo (106’ Fucci), Sivo, Basilicata D., Di Caprio, D’Angelo, Cristiano, Basilicata G. (46’ Gianfrancesco),Baldini, Capone. A disp.: Vigliotti, Balletta, Sgambato, De Lucia V., Gianfrancesco, Finicelli. All. Liguori

ARBITRO: Belluomo di Torre Annunziata

AMMONITI: Piccirillo, Esposito, Rapicano, Sivo, Ruocco, Busanca, Baldini

SEQUENZA RIGORI: Rapicano (gol), Cristiano (gol), Busanca (gol) D’Angelo (traversa), Langella (parato), Sivo (gol), Esposito (gol), Capone (parato), Esposito (gol)