Salerno, su via Benedetto Croce degrado e tossicodipendenti

Degrado e tossicodipendenti di recente incombono su via Benedetto Croce, una dei punti più suggestivi di Salerno. Il tratto di strada che unisce Salerno con Vietri sul Mare versa in cattive condizioni: secondo quanto sarebbe riportato su Salerno Today, cumuli di immondizia e sacchetti vicino alle campane del vetro sarebbero all’ordine del giorno. La situazione poi peggiora di sera, quando è facile capitare di imbattersi in tossicodipendenti, che assumono eroina ed altre sostanze stupefacenti in questa zona, rendendo questa zona ancora più di insicura frequentazione.