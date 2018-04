Salerno: Turista Muore a bordo di una nave da crociera

Tragedia stamattina a bordo di una nave nel porto di Salerno.

Un turista tedesco di 69 anni muore, colto da un malore, a bordo di una nave da crociera attraccata al porto di Salerno. Ad accorgersene nel primo mattino di ieri sono stati i familiari, i quali hanno trovato l’uomo adagiato sul letto senza rispondere alle loro sollecitazioni. Immediatamente hanno chiamato il medico di bordo che però nulla ha potuto fare, dichiarandone il decesso.

L’uomo 69enne, malato da tempo e in passato sottoposto ad un intervento cardiaco, era in vacanza con moglie e figlio per la crociera nel Mediterraneo.

La nave, proveniva da Catania, era giunta ieri a Salerno per poi fare l’ultima tappa prima dello sbarco a Civitavecchia.