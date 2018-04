Salerno. Nuovo Ruggi, accordo firmato: stanziati 327 milioni di euro. Scatta la fase della progettazione

Primo passo formale per la progettazione del nuovo Ruggi. Firmato il protocollo d’intesa tra Regione, azienda ospedaliera, Asl Università per velocizzare le procedure e coordinare tutte le informazioni per l’avvio della gara di progettazione dell’ospedale, oltre alla valutazione di tutte le ipotesi di nuova destinazione delle strutture dell’attuale plesso di via San Leonardo. Si procede dunque spediti, come chiesto anche dallo stesso De Luca durante la visita di lunedì scorso in occasione della presentazione del centro ictus h24, nel corso della quale il governatore ha ribadito che è in via di definizione il gruppo di progettazione, che dovrà essere di respiro architettonico internazionale. L’obiettivo dichiarato è di chiudere la progettazione per fine anno in modo da poter partire, in tempi relativamente veloci, con la gara. Per giungere all’obiettivo si è lavorato su diversi capitoli finanziari, che hanno consentito di recuperare 327 milioni di euro previsti nell’ambito del Patto per la Campania. Stando al vecchio progetto, la realizzazione del nuovo presidio era prevista dove ora è allocato il Ruggi, ma col Comune si è concordato un piccolo spostamento, a causa di problemi di superficie e di compatibilità con le attività in corso dell’ospedale, facendo cadere la scelta sull’area dove stava nascendo Finmatica. Il nuovo ospedale, come sottolineato più volte dallo stesso manager del Ruggi Longo, dovrà rispondere ai nuovi criteri con cui oggi si programmano i nosocomi, con percorsi ben definiti, il concentramento di tutti i reparti dedicati all’emergenza/urgenza in un’unica piastra, oltre ad avere alti livelli di tecnologia e di informatizzazione. Nel protocollo firmato ieri, poi, oltre alle informazioni per la nuova progettazione è prevista anche una valutazione di tutte le ipotesi di nuova destinazione delle strutture dell’attuale plesso di via San Leonardo, parte delle quali, come indicato dallo stesso governatore, dovrebbero essere destinate ad attività di ricerca. L’azienda ospedaliera universitaria, nel nuovo piano ospedaliero, vede assegnati 716 posti letto, che sono tutti per acuti. Questo perché quelli pera riabilitazione verranno concentrati tutti al Da Procida, che diventa punto di eccellenza nell’ambito pubblico di alto livello, perché oltre all’unità spinale sono presenti posti letto di neuro-riabilitazione e per la riabilitazione intensiva (cardiologica, neurologica, ortopedica e polmonare). Questo permetterà a tutti gli altri plessi di svolgere la loro attività nell’ambito della rete dell’emergenza-urgenza. Il Ruggi funge da hub nella rete ictus, hub di secondo livello nella rete cardiologica, nonché centrale operativa Cts (Centro traumi di alta specializzazione) in quella traumatologica, spoke II nella rete emergenze pediatriche e per la terapia del dolore, hub rete per le emergenze digestive. Viene programmata una dotazione di nuove discipline a corredo del Dea di secondo livello: chirurgia plastica, reumatologia, nonché unità spinale e neuro-riabilitazione. Il Da Procida, infine, riveste un ruolo rilevante in area riabilitazione, anche con l’assegnazione di nuovi posti letto di lungodegenza. Il piano prevede la rimodulazione complessiva dei posti letto con una Area funzionale omogenea medica (medicina, cardiologia, pneumologia) per 22 posti letto, 56 posti letto di riabilitazione intensiva in costanza di ricovero e 32 posti di lungo degenza. (Sabino Russo – Il Mattino)