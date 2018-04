Salerno. Porte chiuse per 161 docenti. Le maestre precarie verso l’esclusione dalle graduatorie: il solo diploma non basta

Nel Salernitano sono 161 le maestre diplomate che tremano per il loro destino. In vista di settembre c’è il rischio che vengano escluse per sempre dalle Graduatorie ad esaurimento in cui per anni hanno accettato supplenze. E’ di venerdì il parere dell’Avvocatura dello Stato fornito al Ministero dell’Istruzione in riferimento al caso delle maestre con diploma ante 2002. Su di loro pende la sentenza del Consiglio di Stato del 20 dicembre che ha affermato che i docenti diplomati agli istituti magistrali prima del 2002 non hanno diritto ad essere inseriti nelle Gae, da cui si attinge su scorrimento per le immissioni in ruolo e le supplenze lunghe. La vertenza colpisce in particolare le maestre dell’infanzia e della primaria che sono inserite ad oggi nelle graduatorie ad esaurimento solo per effetto di ordinanze cautelari, quindi le 161 maestre a rischio cancellazione dalle liste. Mentre c’è speranza solo per 25 maestre che hanno ottenuto il ruolo negli anni per effetto di sentenze definitive. “Gli effetti delle sentenze che hanno permesso l’immissione in ruolo, e ormai passate in giudicato, non verranno toccati”: è quanto comunicato dall’avvocatura dello Stato al Miur. Ma il rebus alimenta tensione tra i sindacati per il destino delle docenti che hanno ottenuto ad oggi solo ordinanze cautelari favorevoli, perché la loro presenza nelle Gae anche a settembre è in forte dubbio. Da qui la richiesta dei sindacati di una soluzione politica e parlamentare. “A questo proposito – commenta il sindacato Gilda – restiamo impressionati dalla diversità di trattamento dovuta soltanto alla buona o cattiva sorte toccata nel corso degli anni ai ricorrenti nelle aule di tribunale. Per uscire da questo ginepraio auspichiamo che si prendano urgenti contatti con le forze politiche e le commissioni parlamentari”. Sul piede di guerra anche il sindacato Anief che annuncia battaglia in tribunale se non verranno date certezze alle maestre col solo diploma. Promettono battaglia anche i sindacati Uil e Cisl. Polemiche e proteste a parte, resta il fatto che nel salernitano la situazione si presenta a dir poco incandescente. Delle 161 maestre diplomate inserite con riserva in Gae, molte stanno lavorando quest’anno con supplenze lunghe e brevi, ma il loro vero dramma si potrebbe consumare a settembre, quando cioè sarà applicata la loro esclusione per effetto della sentenze del Consiglio di Stato dello scorso dicembre. E’ facile prevedere che in fase di giudizio di merito tutti i casi delle 161 maestre saranno adeguati alla sentenza del Consiglio di Stato che ha ritenuto il diploma magistrale, sebbene conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, non sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dalla legge 296 del dicembre 2006. In pratica il diploma magistrale delle maestre elementari e dell’infanzia non consente di per sé l’immediato accesso ai ruoli dalle Graduatorie ad esaurimento. Poco prima di Natale inoltre l’Ufficio scolastico provinciale ha dato esecuzione a tre sentenze emesse dalla Corte di Appello di Salerno che hanno sancito il depennamento sempre dalle Gae di tre maestre sempre con diploma magistrale. Dopo anni di incarichi annuali e dopo aver toccato da vicino il miraggio dell’assunzione in ruolo, le maestre diplomate magistrali accolgono come una doccia gelata la sentenza dei giudici del Consiglio di Stato dopo l’udienza discussa lo scorso 15 novembre. A conti fatti, la sentenza del Consiglio di Stato mette in allarme nel salernitano 161 maestre che a fine anno scolastico prossimo saranno escluse dalle Gae e inserite solo nelle graduatorie di istituto di seconda fascia. Mentre solo per 25 maestre destinatarie in passato di sentenze definitive dei giudici scatterà la riconferma del ruolo. Secondo indicazione che trapela dal Miur, le 161 maestre inserite con riserva nelle Gae di Salerno non dovrebbero perdere la supplenza annuale stipulata con l’amministrazione scolastica già a inizio estate, il che significa che si eviterà il balletto di cambi di maestre supplenti ad anno scolastico in corso. Il vero problema per le maestre salernitane inserite con riserva in Gae è rappresentato dalla chiusura dell’anno scolastico, quando potrebbe scoccare l’ora del depennamento. Dal dramma delle maestre diplomate a rischio licenziamento, agli effetti del calo iscrizioni degli alunni. Nei prossimi giorni l’Ufficio scolastico regionale comunicherà l’ulteriore tranche di tagli di cattedre alle scuole superiori (previsti 10 tagli di posti per i prof). Ad oggi le cattedre tagliate all’infanzia, alle elementari e alle medie ammontano a 58 in vista di settembre, a cui sono destinati ad aggiungersi altri 10 tagli di posti alle superiori. Tutto questo è determinato dalla perdita di 1.900 studenti dopo la tornata iscrizioni di febbraio. (Gianluca Sollazzo – Il Mattino)