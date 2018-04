Salerno morta anziana investita in carrozzella e chef del Deli, dossier Ecoambiente, proteste degli Ultras. Le notizie che ci hanno colpito riportate da Salernonotizie. Nessuna notizia che riguarda da vicino la Costiera amalfitana . Su Salernotoday incidente a Nocera con un centauro ferito e a Buonabitacolo perizia psichiatrica su assassino del 18enne

Sul quotidiano LA CITTA’ il titolo di apertura è:

Ecoambiente, la fabbrica di debiti. Il dossier del presidente uscente: appalti e spese fuori controllo, la spa non aveva un ufficio gare. La cessione dei crediti ad una banca milanese, la “giostra” dei fornitori.

Di lato: Angri. Truffa loculi al cimitero donna denuncia priore indagato

Scafati. Troppi in pensione Il Comune sguarnito È allarme organici

Sarno. Evasione dei tributi. Nel mirino i negozi gestiti da stranieri

La foto notizia: Il mercato immobiliare. Salernitani, rientro in città

A centro pagina: Stalking a Polla. Minaccia l’ex con il bisturi condannato

Bullismo a Baronissi. Coltello e botte per un pallone paura al parco

Di spalla: Sul Lungomare. Anziana disabile investita: è morta

All’Irno Center. Nuovo parcheggio Posti con lo “sconto”

Taglio basso: Gli eventi. I grandi concerti tornano a Cava. Il 30 luglio arriva Caparezza a sette anni dal duo Daniele-Clapton.

Castelcivita. Teatro e mostre nella magia delle grotte

I box in alto: Salernitana. Protesta ultras contro Lotito Sciopero di 15’

Polvere di Stelle. Fusco, bandiera e capitano di lungo corso (di Enzo Casciello)

Sul quotidiano IL MATTINO in prima pagina troviamo:

Multe, stangata da 5 milioni. Trecento verbali al giorno, più che raddoppiati gli incassi del Comune. Mobilità, dossier sugli incivili: almeno una contravvenzione a testa. Parcheggi, nuovi stalli all’Irno Cente

Di spalla: Le infrastrutture. Merci e passeggeri il Porto cresce «L’unione fa bene».

A centro pagina: Dalla Costiera a Salerno la gang dei pusher 16enni. In 4 nei guai: anche i clienti erano adolescenti. Avevano smesso di studiare c’è anche una ragazza coinvolta dal fidanzatino

La tragedia. Muore l’anziana sulla carrozzina travolta dallo scooter

La foto notizia: Colantuono rivoluziona l’attacco. Curva Sud «muta» contro Lotito

Di lato: Lo sviluppo, la sfida. Piano occupazione lo sprint di De Luca. «Assunzioni, la proposta a maggio

L’ambiente. Fonderie, Bonavitacola al Comitato: «Priorità alla salute dei cittadini»

Il sindacato. Rsu nei Comuni, avanti la Cgil

Taglio basso: L’archeologia. «La donna con l’ombrellino», obiettivo restauro

I box in alto: L’evento. MAGIA CASTELCIVITA LEGGENDE IN GROTTA

L’arte della giustizia. LO STATO DELLA MENTE NELLE OPERE DI TOMEI

Il festival. GIFFONI EXPERIENCE I PRIMI FILM IN GARA

Sul giornale Le Cronache in prima pagina:

Moretti: attacco al Comune. Caso Galiziano: l’arcivescovo interviene con parole dure: “Non ci fanno nessun favore, non pensiamo nè alla politica nè ai comitati”. Il parroco ricorda don Luigi Zoccola. Ritornano tesi i rapporti: sindaco assente.

A centro pagina: Liberalizzazioni autoscuole. Quel no di Ranesi del 20 febbraio. Si accendono le polemiche anche a Eboli e Scafati. Gargano di Albanella si sente tirato in ballo e preferisce non commentare quanto sta accadendo. Inziative incrociate dopo la seduta del Consiglio Provinciale e la votazione

RSU, al Comune si impone la CGIL. All’Università trionfa la Cisl. A Scafati Renna (CGIL) il più votato. Vittoria della Cisl.

Di lato: Chef muore ai fornelli del bar Deli. Tragedia a Torrione.

Taglio basso: Piano di Zona S1. Un bando con vincitore incorporato. Si dice che sia la figlia di un ex sindaco di Nocera. Che dice Torquato? Si attendono notizie della coordinatrice

Pagani. Rifiuti, ricetta dei 5 Stelle: Stop alla Tarsu e discarica provvisoria.

Curva Sud senza tifosi per 15′, scatta la protesta degli ultras granata. Salernitana in campo, Lotito nel mirino