Salerno, dà l’addio la storica Libreria Internazionale

Chiude la storica sede della Libreria Internazionale a Piazza Malta, a Salerno. Come è accaduto per tante gloriose librerie d’Italia, a darne notizia è il proprietario Alessandro de’ Spelladi, che attraverso Facebook l’annunciato con grande rammarico: “Cari amici, con grande dispiacere dobbiamo purtroppo comunicarvi che non ci sarà più possibile continuare ad essere presenti nella sede di Piazza XXIV maggio. Al momento ,con sincerità, non siamo in grado di dirvi se e quando ciò possa essere possibile altrove. Di certo è quello che fortemente desideriamo!”.

De’ Spelladi, che con la propria famiglia hanno gestito la libreria dal lontano 1956, ha ringraziato tutta la clientela, con menzione speciale per i professori Rino Mele e Giuseppe Cacciatore. Un luogo in cui si respirato cultura per settant’anni, che è nato insieme alla Costituzione Italiana: non è un caso che l’Internazionale sia stata fondata da Gaetano Macchiaroli nel 1948, con il sostegno di Pietro Laveglia e Leopoldo Cassese, con ispirazione all’internazionalismo comunista. Politici, intellettuali e uomini liberi ne hanno varcato la soglia in Piazza XXIV Maggio: Alfonso Gatto ne era un particolare frequentatore, altri furono Giovanni Pugliese Carratelli, Aldo Falivena, Marcello Gigante, Armando Marone, Roberto Volpe e Pasquale Villani. Sparisce un luogo in cui si promuovevano lo scambio di idee e una particolare predilezione per la crescita umana e culturale, purtroppo a causa dei costi di affitto insostenibili.