Salerno. Blitz dell’Agenzia Dogane. Al porto Suv imbarcato per un paese africano. Traffico illegale di veicoli nel mirino

Secondo i recenti dati della polizia stradale, i Suv sono meno “appetibili” ai ladri d’auto ma, se in Italia non hanno richiesta di mercato, lo hanno all’estero. E l’operazione messa a segno dei giorni scorsi dalla polizia alle organizzazioni criminali, dedite al traffico di veicoli di provenienza delittuosa verso paesi extraeuropei, lo dimostra. Era difatti proprio una Toyota Suv 4 l’auto che stava per partire verso l’Africa con documenti fasulli (intestati ad un extracomunitario del Centro Africa) e il telaio contraffatto. L’auto, una Ibrida di recentissima costruzione, priva di targa, contraffatta nel numero del telaio che risultava corrispondere ad altro veicolo regolarmente circolante, è stata bloccata dagli agenti della polizia stradale e dell’Ufficio Dogane di Salerno durante uno dei tanti controlli che vengono eseguiti sulle partenze per il nord Africa dal porto di Salerno in collaborazione anche con il personale dell’Antifrode dell’Agenzia delle Dogane del Porto. Sull’auto bloccata sono ora in corso una serie di accertamenti e di indagini per capirne la provenienza, la destinazione ed anche l’eventuale organizzazione delinquenziale che è dietro. Indagini dettagliate il cui obiettivo è di arginare e contrastare il riciclaggio di veicoli rubati e contraffatti mediante imbarco nei porti italiani su motonavi dirette verso i paesi Africani, maggiormente quelli del Magreb e quelli Balcanici. La collaborazione tra gli uffici ha già dato soddisfacenti risultati; infatti, nel mese di novembre scorso, in un’analoga operazione, sono stati sequestrati due veicoli sempre in procinto di essere imbarcati per l’Egitto. Secondo le stime, e viste anche le condizioni dell’auto, il gruppo dedito al riciclaggio di auto dall’Italia all’Africa avrebbe avuto un ammanco nella gestione del proprio illecito guadagno di almeno 40.000 euro. Negli ultimi 10 anni i ladri hanno affinato le tecniche di furto, seguendo e spesso superando le evoluzioni tecnologiche delle case automobilistiche sul fronte della sicurezza. Alle tradizionali e rudimentali tecniche “hardware based” utilizzate in passato per rubare veicoli (rottura del finestrino, forzatura della serratura di una delle portiere o del bagagliaio, furto delle chiavi in ristoranti e appartamenti), si sono già da qualche anno affiancate tecniche e modalità criminali che utilizzano tecnologie innovative e meno rischiose come i cosiddetti sistemi di riprogrammazione della chiave. (Petronilla Carillo – Il Mattino)