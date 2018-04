Salerno. Assalto alle spiagge cittadine. Gli operatori balneari anticipano l’apertura dei lidi

Il richiamo del mare e del sole è stato fortissimo. La prima domenica d’inoltrata primavera si è trasformata in una prova generale d’estate. Arenili affollatissimi, parchi, strade e luoghi all’aperto letteralmente presi d’assalto. È l’istantanea della giornata di ieri che ha regalato ai salernitani e non solo, svariate ore di libertà all’aria aperta dopo un inverno lungo ed uggioso ed una primavera che stentava a far sentire il proprio calore. Il vero protagonista, però, è stato il mare. Centinaia le persone che si sono riversate sulle spiagge che, proprio in vista di un miglioramento delle condizioni meteorologiche, erano state ripulite proprio di recente. Se n’era occupato il Comune che ha sistemato gli arenili pubblici di tutta la fascia costiera cittadina proprio nelle ultime settimane recuperando i danni fatti dalle forti mareggiate ed avevano analogamente provveduto anche i titolari di stabilimenti balneari che hanno accelerato il lavoro per farsi trovare pronti già questo fine settimana. Vista la giornata di ieri, infatti, in molti stanno pensando di anticipare l’apertura dei lidi così da offrire a salernitani e visitatori di passaggio la possibilità di usufruire di buona parte dei servizi che vengono normalmente offerti nel corso della stagione balneare. Sebbene quest’ultima inizi ufficialmente il 15 giugno, non è da escludere che in molti partano con oltre un mese d’anticipo, come confermato anche dal presidente del consorzio di operatori Riviera Salernitana, Alberto Serritiello: «È evidente – spiega – che i punti di riferimento cui eravamo abituato vent’anni fa non esistono più. Il nostro lavoro è molto cambiato, basta pensare che ci sono stabilimenti balneari che, diversificando l’attività ed arricchendola di servizi, restano aperti tutto l’anno. Il movimento di questi giorni ci sta spingendo a fare uno sforzo per essere operativi con l’offerta, o con almeno buona parte di essa e dei servizi di cui è costituita, già intorno alla metà di maggio. Ci aspetta un mese di lavoro importante però, a giudicare da quello che stiamo già sperimentando e vedendo, ne varrà la pena. Ci sono clienti che anche se non è tutto montato s’affacciano e chiedono di poter andare in spiaggia». Ieri c’era gente al mare fin dalla mattinata: complice anche una domenica senza traffico in città per concomitanti manifestazioni sportive, in molti hanno scelto di affondare i piedi nella sabbia anticipando il ritorno della bella stagione. Qualche temerario ha addirittura osato il primo tuffo di stagione. Rispetto agli anni scorsi l’innalzamento repentino delle temperature ha provocato l’esodo massivo verso gli arenili con tanto di costumi ed ombrelloni. Niente timide passeggiate con jeans arrotolati al ginocchio e magliette a maniche corte: il passaggio dal cappotto al costume è stato istantaneo. Non è andata altrettanto bene a chi ha scelto di trascorrere qualche ora a Santa Teresa dove spogliarsi per tuffarsi in mare resta vietato a causa della vicinanza con il porto che ne ha comportato una non balneabilità sostanzialmente permanente. «Lavoriamo da tempo a un rilancio complessivo della nostra costa cittadina – conclude Serritiello – di recente abbiamo presentato un masterplan insieme ad altri consorzi ed a sei amministrazioni comunali perché crediamo ci sia un potenziale enorme che va sfruttato. Ci aspettiamo una buona stagione, sta cambiando l’approccio degli operatori al lavoro e la risposta della clientela è incoraggiante. Chiaramente aspettiamo il ripascimento e auspichiamo anche un maggiore impegno da un punto di vista normativo: abbiamo costi elevatissimi e una burocrazia asfissiante». (Carmen Incisivo – Il Mattino)