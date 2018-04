Salernitana-Cesena, probabili formazioni: difesa confermata, dubbi in mezzo ed avanti

SALERNITANA (4-3-3): Radunovic; Casasola, Monaco, Tuia, Vitale; Minala, Ricci, Kiyine; Di Roberto, Rossi, Sprocati. A disp. Russo, Mantovani, Schiavi, Bernardini, Popescu, Odjer, Akpa Akpro, Zito, Signorelli, Rosina, Bocalon, Palombi. All: Stefano Colantuono.

CESENA (4-4-1-1): Fulignati; Donkor, Esposito, Scognamiglio, Fazzi; Kupisz, Schiavone, Fedele, Dalmonte; Laribi; Moncini. A disp. Agliardi, Melgrati, Ceccacci, Eguelfi, Cascione, Di Noia, Ndiaye, Emmanuello, Vita, Chiricò, Babbi. All: Fabrizio Castori

ARBITRO: Sig. Livio Marinelli di Tivoli (Dei Giudici/Tardino) IV uomo: Vigile

Da un lato una benedetta abbondanza, dall’altro un’emergenza che tiene sulle spine almeno quanto l’attuale posizione in classifica. La sfida tra Salernitana e Cesena, in programma questo pomeriggio all’Arechi, mette di fronte due squadre che vivono un momento leggermente diverso. Almeno dal punto di vista delle assenze. Per la classifica, bisognerà attendere il triplice fischio. Perchè vincendo la Salernitana metterebbe una seria ipoteca sulla salvezza. Per quel che concerne le scelte dei due tecnici, nella testa di Coalntuono permangono alcuni dubbi, mentre Castori ha le scelte quasi obbligate. Con ordine, partendo dai granata. Si va verso la riconferma del pacchetto arretrato visto a Bari, con Casasola, Monaco, Tuia e Vitale davanti a Radunovic (non convocato Adamonis, oltre a Della Rocca ed Orlando, ndr). In mediana c’è da sciogliere il dubbio Odjer: giocasse lui, Minala agirebbe da play con il ghanese e Kiyine ai suoi lati. Al contrario, invece, giocherebbe Ricci nel ruolo di regista con Minala e Kiyine accanto a lui. Ballottaggi anche in attacco, dove Palombi e Rosina insidiano Di Roberto nel ruolo di esterno destro e Rossi insidia Bocalon. La sensazione è che tutto si deciderà poco prima del fischio d’inizio. Sembra certo di una maglia, invece, Mattia Sprocati, che a Bari ha trascorso 90 minuti in panchina.

Solito 4-4-1-1 per la banda Castori invece, che dovrà far a meno di Suagher, capitan Perticone, Cacia e Jallow. Tra i pali ci sarà Fulignati, con Donkor, Esposito, Scognamiglio e Fazzi in difesa. A centrocampo spazio a Kupisz, Schiavone, Fedele e Dalmonte, con Laribi alle spalle di Moncini.

