Salernitana-Brescia, probabili formazioni: dubbio Bocalon-Rossi, Mantovani torna dal 1′

SALERNITANA (4-3-3): Radunovic; Casasola, Mantovani, Schiavi, Vitale; Odjer, Ricci, Kiyine; Rosina, Rossi (Bocalon), Sprocati. A disp. Adamonis, Novella, Popescu, Pucino, Asmah, Akpa Akpro, Zito, Signorelli, Della Rocca, Di Roberto, Bocalon (Rossi). All: Stefano Colantuono.

BRESCIA (4-3-1-2): Minelli; Coppolaro, Somma, Meccariello, Curcio; Bisoli, Tonali, Ndoj; Furlan; Torregrossa, Caracciolo. A disp. Pelagotti, Lancini, Spalek, Longhi, Martinelli, Embalo, Rivas, Okwonkwo. All: Roberto Boscaglia.

ARBITRO: Sig. Luigi Pillitteri di Palermo (Tarcisio Villa/Scarpa) IV uomo: Marini

All’assalto del Brescia con mezza difesa fuori uso. Partita tutt’altro che semplice quella che attende la Salernitana, impegnata quest’oggi contro la compagine lombarda. Guai a farsi ingannare dalla classifica, che vede le Rondinelle ad un passo dalla salvezza a quota 46 punti. Due lunghezze di ritardo, invece, per la Salernitana, che va a caccia del successo per scavalcare la truppa di Boscaglia e mettere una seria ipoteca sulla salvezza. L’emergenza in difesa, come detto, ha costretto Colantuono a lasciare a casa Tuia (squalificato) e gli infortunati Monaco e Bernardini. Mancheranno all’appello, inoltre, Minala (anch’egli appiedato dal Giudice Sportivo), Iliadis ed Orlando. Così in prima linea, davanti a Radunovic, le scelte sono quasi obbligate, con Casasola e Vitale sugli esterni e la coppia Mantovani-Schiavi dinanzi al portierone serbo. Al centro del campo, al posto dello squalificato Minala, troverà spazio il ghanese Odjer, con Ricci e Kiyine a completare il reparto. Un bel punto interrogativo campeggia al centro dell’attacco, dove Rossi e Bocalon si contendono una maglia. La sensazione è che il giovane scuola Lazio sia in leggerissimo vantaggio. Pochi dubbi per quel che riguarda le restanti due maglie, che finiranno sulle spalle di Rosina e Sprocati.

Dubbio modulo che ruota intorno alla presenza di Caracciolo, invece, per il Brescia. Con l’Airone sarà 4-3-1-2, nel caso l’esperto centravanti non giocasse sarebbe 4-3-3 con Okwonkwo al suo posto. Per il resto, ci sarà Minelli tra i pali, con Coppolaro, Somma, Meccariello e Curcio in difesa. In mediana curiosità per la giovanissima promessa Tonali, classe 2000 che ormai da diverse settimane mena le danze al centro del campo con la naturalezza del veterano. Ai suoi lati spazio a Ndoj e Bisoli, con Furlan e Torregrossa in attacco. Reparto dove, come ricordato, tutto ruoterà intorno ad Andrea Caracciolo.

Sarà possibile seguire la gara in diretta radiofonica esclusiva su Radio Bussola 24: lungo prepartita a partire dalle 14:00, poi il racconto integrale della gara e il post-partita con le interviste live dalla sala stampa dello stadio Arechi.