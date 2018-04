Roma, Legionari di Cristo: trovato morto un seminarista statunitense

Shock a Roma. Un seminarista dei Legionari di Cristo è stato trovato morto all’interno del Collegio Internazionale di via Aldobrandeschi, all’Aurelio, nel pomeriggio di lunedì. Joseph Anthony Freeman, 29 anni, di origini statunitensi, è stato trovato in stato di decomposizione nella sua camera: qualcosa che non convince, visto che le prime ipotesi avevano parlato di una morte improvvisa dopo aver cenato con gli amici domenica sera.

Il pm Nadia Plasrina ha deciso di aprire un fascicolo per fare chiarezza circa la morte del ragazzo. Il disfacimento del corpo, infatti, sarebbe incompatibile con questa ricostruzione: occorre molto più tempo per arrivare alla decomposizione che il medico legale avrebbe riscontrato.

Sul cadavere non è stato trovato nessun segno di violenza e nella sua camera non sono trovati medicinali o altro. I testimoni parlano del seminarista come una atletica ed in perfetta salute.

I Legionari di Cristo sono un istituto religioso maschile di diritto pontificio: i membri di questa congregazione clericale pospongono al loro nome la sigla L.C. La congregazione fu fondata da Marcial Maciel Degollado a Città del Messico il 3 gennaio 1941 e ricevette il pontificio decreto di lode il 6 febbraio 1965. La congrega è presente anche a Positano e Massa Lubrense.