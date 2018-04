Rissa tra condomini per il parcheggio delle auto ad Acerra (Napoli), intervenuti i carabinieri per riportare la calma, quattro le persone arrestate

30/04/2018 – Rissa tra condomini per auto parcheggiate male, ad Acerra, nel Napoletano, finisce con 4 arresti. Due coppie si sono trovate nello stesso momento a posteggiare nel parcheggio condominiale di un palazzo in via Gioacchino. Le auto messe male, lo spazio scarso, la polemica e cosi’ i toni si sono scaldati e le donne sono venute alle mani; poco dopo si sono aggiunti i loro compagni ed e’ cominciata la rissa fino a quando qualcuno non ha chiamato il 112 per riportare l’ordine. I carabinieri hanno subito separato le 4 persone coinvolte, tratte in arresto per rissa ed una di loro anche di violenza e resistenza a un pubblico ufficiale, visto che si e’ scagliato contro i carabinieri. Il gip che ha convalidato gli arresti non disponendo però alcuna misura cautelare.