Riconoscimento per il maestro di cucina Luigi Cerri

La Federazione Italiana Cuochi conferisce a Luigi Cerri, minorese d.o.c., il titolo di MAESTRO di cucina onorario “Riconoscimento per il notevole contributo dato al prestigio della categoria”

Consegna nel corso di Galà-Dinner a palazzo Brancaccio, per i cinquantanni di vita della Fedeerazione, curata dalla Nazionale Italiana Cuochi – Team cuochi del Lazio, con torte e piccola pasticceria a cura di Team Cuochi Llucani.

Il menu del dinner è stato tra i più allettanti e gustosi.

Quello che conta è il riconoscimento offerto a Luigi Cerri, rampollo di una famiglia di valenti cuochi che hanno offerto, a suo tempo, la loro valenza per l’insegnamento ai giovani nelle varie scuole delkl’hotellerie

Cerri ha preparato con una esperta équipe di colleghi la torta da offrire in prossima occasione particolare a Sua Santità papa Francesco

gaspare