Richard Gere e Alejandra Silva presto sposi il 5 maggio a Positano. Era la moglie di Govind Friedland di Villa Tre Ville , l’ex residenza di Zeffirelli. Sposo a 68 anni, di nuovo. Richard Gere avrebbe deciso di convolare a nozze con Alejandra Silva, bellissima spagnola di 35 anni nonché figlia dell’ex vice presidente del Real Madrid. I due, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo ABC, si sposeranno il 5 maggio prossimo.

Da parte di Gere, per ora, nessuna conferma e/o smentita. Richard e Alejandra, conosciutisi in un albergo sulla Costiera Amalfitana, fanno coppia da 3 anni. Per l’attore, come detto, si tratterà del 3° matrimonio. Il primo nel 1991 con la meravigliosa Cindy Crawford, da cui divorziò nel 1995. Nel 2002 le 2° nozze con l’attrice Carey Lowell, dalla quale nel 2000 ha avuto un figlio, Homer James Jigme Gere. Nel settembre 2013 l’addio.

Silva era sposata con Govind Friedland, figlio di Robert Friedland, miliardario americano, con il quale ha avuto il piccolo Albertino. Govind , titolare della meravigliosa struttura della perla della Costiera amalfitana, nonchè di uno stabilimento a Laurito, ha poi stretto un rapporto di cordialità con Gere almeno stando a quello che si è saputo. L’anno scorso Gere è andato al ristorante La Tagliata proprio su indicazione di Govind.