Riapertura dell’hotel 7bello di Minori

Grande e luminoso restyling dell’albergo 7bello di Minori, gestito dalla famiglia di Andrea Rispoli, coadiuvato attivamente dalla consorte Cristina e professionalmente dai due figli.

L’intervento alla struttura ha interessato oltre che la facciata e tutto il perimettro esterno, principalmente le camere ed i servizi di collegamento via web con la reception ed i servizi interni.

La struttura affidata per i lavori di ristrutturazione alle professionali mani degli architetti Ruocco e d’Amato e dell’impresa edile dei f,.lli Apicella, è impegnata, oltre che con i servizi normali di hotellerie, anche per i lunches dei dayly provenienti da Sorrento anche via mare. Con questa operazioone è arrivato un altro tocco di classe ai servizi dellì’accoglienza turistica-alberghiera di Min ori, dopoil Santa Lucia, il Minori Place ed il Villa Romana che contano quattro stelle, mentre il Settebello è rimasto sapientemente ancorato alle sue tre stelle. Buona stagione a tutti nella speranza che si vada egregiamente fino a novembre ed oltre.

gaspare

Inaugurazione sabato pomeriggio con benedizione da parte di don Ennio Paolillo , parroco di Minori.