Reggia Caserta aperta a Pasquetta, pattuglie contro parcheggiatori

Le forze dell’ordine – Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza – pattuglieranno l’enorme piazzale su cui domina la facciata principale del sito Unesco con una trentina di uomini per turno, a caccia soprattutto di parcheggiatori abusivi e venditori non autorizzati di gadget; lo scorso anno ne furono fermati alcuni, soprattutto di parcheggiatori, e qualcuno si lamentò platealmente con i funzionari di polizia.

Ultimo accorgimento adottato è la sospensione dei biglietti nominativi annuali per i giorni di Pasquetta e di giovedì 5 aprile, altra giornata cerchiata in rosso in quanto ogni anno, il giovedì dopo Pasquetta, si riversano alla Reggia migliaia di studenti, che marinano la scuola, provenienti soprattutto dall’hinterland casertano, e in particolare da Marcianise, per dar vita alla cosiddetta «Pasquetta dei marcianisani», durante la quale si sono visti spesso tuffi nelle vasche della Reggia.

il Mattino