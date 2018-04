Ravello, Villa Rufolo e il laboratorio “Cielo Aperto” su TGR Campania. Iniziati i seminari europei sull’avvenire della cultura

Villa Rufolo è sempre più luogo di interdisciplinarietà e scambio di saperi. Il laboratorio a Cielo Aperto in Rilievo dell’Architettura, nato dalla lunga collaborazione tra Fondazione Ravello, enti ed istituzioni universitarie, non è passato inosservato al TG Regionale Campania (edizione di sabato 14 aprile), con i cronisti Rai che hanno parlato del progetto realizzato dagli studenti di Ingegneria Civile e i loro risultati presentati dal direttore di Villa Rufolo, Secondo Amalfitano, docente a contratto dell’UniSa in Rilievo dell’Architettura, che ha collaborato con il prof. Salvatore Barba, della facoltà di Ingegneria.

Oggi, sempre in Villa Rufolo, sono iniziati i seminari del progetto europeo ProPEACE (Projet Patrimoine Européen pour un Avenir Culturel Ensemble, Progetto Patrimoni Europei per un Avvenire Culturale Insieme), sviluppato nell’ambito della piattaforma Erasmus+ e che vede la collaborazione di nove enti universitari o di studio europei (Francia, Islanda, Germania, Olanda, Romania, Spagna e Italia) e due extraeuropei (Israele e Canada): a rappresentare l’Italia c’è il Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, con sede nella Città della Musica, che organizza la tappa italiana da quattro giorni (dal 16 al 20 aprile), in cui si farà luce sulla storia e i protagonisti del Gran Tour tra il XVIII e il XIX secolo.