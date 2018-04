RAVELLO TORNA DOPO 65 ANNI GINA LOLLOBRIGIDA

Dopo 65 anni Gina Lollobrigida torna a Ravello: «Qui con Bogart il mio primo film in inglese. Mi portò fortuna» è giunta in tarda mattinata dall’alto, a bordo di un elicottero privato atterrato sull’elipista del parco monumentale. Lo spazio su cui esattamente due anni fa si giravano alcune scene del film cult “Wonder Woman“Accompagnata dal suo assistente Andrea Piazzolla, la diva, il cui nome dal 1° febbraio scorso è annoverato tra le stelle della “Walk of Fame” di Los Angeles, è apparsa radiosa, elegante e raffinata nel suo tailleur nero con leziosi fiori ricamati sui polsini e sul bavero della giacca, e un foulard che ne riprende la fantasia morbidamente avvolto con i lembi che ricadono sul lato. Una signora d’altri tempi: trucco impeccabile, capelli vaporosi, solo un paio di orecchini a incorniciarle il volto.