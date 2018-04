Ravello, Piotr Zielinski passa la Pasquetta in Costiera Amalfitana – FOTO

Anche il centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski, ha fatto visita alla Costiera Amalfitana in questa Pasquetta soleggiata al punto giusto. L’ex Empoli ha pubblicato poco fa alcune foto sul proprio profilo Instagram dove è stato immortalato a Ravello, insieme al suo cane e alla compagna Laura Slowiak.

Cresciuto nello Zagłębie Lubin, Zielinski, nel 2011, è stato acquistato per 100.000 euro dall’Udinese. Nella sessione di mercato estiva del 2014 viene ceduto in prestito all’Empoli, squadra neopromossa in Serie A. Debutta con la società toscana il 13 settembre 2014 subentrando a Daniele Croce nel match casalingo contro la Roma (0-1). Il 4 agosto 2016 viene acquistato a titolo definitivo dal Napoli per 15 milioni di euro più il prestito di Zuniga, girato poi al Watford.[3] Il 21 agosto seguente fa il suo esordio con la maglia degli azzurri nella partita di campionato Pescara-Napoli (2-2), subentrando a Marek Hamšík nel secondo tempo. Il 13 settembre debutta in UEFA Champions League e, in generale, nella fase a gironi di una competizione europea, subentrando ancora a Marek Hamšík nella vittoriosa (2-1) trasferta contro la Dinamo Kiev.