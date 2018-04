Ravello, iniziano i lavori della “Rampa Auditorium”: ecco le disposizioni sulla viabilità

Tra due giorni a Ravello si apriranno i battenti del cantiere per i lavori di realizzazione della Rampa Auditorium, l’opera che renderà pedonalizzata Via Boccaccio e per la quale il sindaco della Città della Musica, Salvatore Di Martino, ha ottenuto un finanziamento di 1,4 milioni di euro a carico della misura Fers Campania 2007/13. Il Comune di Ravello rende nota attraverso un’ordinanza del locale Comando di Polizia Municipale, firmata dal neo comandante Biagio Cipolletta, che sarà applicato il seguente regime temporaneo nella circolazione stradale:

Tra Via della Repubblica, a partire dal civico 8, fino all’intersezione con Via Crocelle, sarà istituito un divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli. Tale disciplina andrà in vigore dalle ore 8.00 di mercoledì 11 aprile 2018, fino alla chiusura dei lavori.