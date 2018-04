Ravello Festival. Presentato il cartellone 2018

Nel corso della mattinata sono intervenuti il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il Vice Sindaco del Comune di Ravello,Salvatore Ulisse Di Palma che ha portato i saluti del Primo Cittadino, Salvatore Di Martino, il Presidente della Fondazione Ravello,Sebastiano Maffettone, il Segretario Generale, Ermanno Guerra e i direttori artistici Alessio Vlad (musica), Laura Valente (danza e tendenze), Maria Pia De Vito (Jazz) che hanno illustrato il ricco programma della 66esima edizione della kermesse che inizierà sabato 30 giugno e andrà avanti fino al 25 agosto.

“Il Ravello Festival è uno degli appuntamenti più importanti che si svolgono in Campania, e fa onore all’Italia intera – ha detto nel suo intervento il Governatore – Un Festival che nasce da Wagner ma ha la capacità di proporre un’offerta culturale varia e unica. Siamo estremamente contenti di poter contribuire come Regione alla realizzazione di una manifestazione di livello internazionale che si apre alle realtà giovanili e sperimentali del territorio e presenta una straordinaria qualità artistica”.

PROGRAMMA

Sabato 30 giugno

Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.00

Philharmonia Orchestra

Direttore Esa-Pekka Salonen

Soprano Michelle DeYoung

Musiche di Wagner

Mercoledì 4 luglio

Belvedere di Villa Rufolo, ore 21.30

Bill T. Jones e Arnie Zane Dance Company

/Time : Study II

Commissione Ravello Festival

Story/

Coreografia Bill T. Jones con Janet Wong

Musiche di Shubert

Con la partecipazione dei danzatori di Abballamm’!

ITALIA/USA

Giovedì 5 luglio

1968: See me, feel me

Happening/Performance

Piazza Duomo, ore 18.00

Happening

See me, feel me

Canzoni e coreografie per danzare il ’68

Con la partecipazione dei danzatori di Abballamm’!

Auditorium Oscar Niemeyer, ore 21.00

Act of mercy

coreografia Antonello Tudisco / Interno

Progetto originale site specific Commissione Ravello Festival

Auditorium Oscar Niemeyer, ore 21.30

Compagnia Tocnadanza

Peggy untitled 2013-2018

Dedicated to Peggy Guggenheim

Coreografia e regia di Michela Barasciutti

Nuova produzione Ravello Festival, Regione Campania / Collezione Peggy Guggenheim, Venezia / Tocnadanza / MiBACT / Regione Veneto,

Festival VeneziainDanza 2018 – Teatro La Fenice di Venezia

ITALIA/USA

Sabato 7 luglio

Belvedere di Villa Rufolo, ore 21.30

Icons

Company Wayne McGregor

Artisti ospiti Alessandra Ferri, Federico Bonelli, Herman Cornejo (Royal Ballet/Royal Opera House e American Ballet Theatre)

Autobiography Edits

Bach Forms

Witness

Woolf Works

Coreografie Wayne McGregor

Musiche di Jlin, Bach, Frahm, Richter

Serata in prima ed esclusiva italiana ideata per Ravello Festival

GRAN BRETAGNA/USA/ITALIA

Martedì 10 luglio

Belvedere di Villa Rufolo, ore 21.30

InventaRio incontra Ivan Lins

Esclusiva Ravello Festival

Venerdì 13 luglio

Belvedere di Villa Rufolo, ore 21.30

Dada Masilo/The Dance Factory

Giselle

Coreografia Dada Masilo

Musiche di Philip Miller

Disegni Wiliam Kentridge

Esclusiva italiana

SUDAFRICA/ITALIA

Sabato 14 luglio

Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.00

Orchestre Philharmonique de Radio France

Direttore Myung-Whun Chung

Musiche di Ravel e Berlioz

Domenica 15 luglio

Belvedere di Villa Rufolo, ore 21.30

Tigran Hamasyan “An Ancient Observer”

Esclusiva Italiana

Mercoledì 18 luglio

Belvedere di Villa Rufolo, ore 21.30

Kurt Elling Quintet

special guest Marquis Hill

Sabato 21 luglio

Belvedere di Villa Rufolo, ore 21.30

An evening with ECM

Theo Bleckmann, Stefano Battaglia, Michele Rabbia

Produzione Ravello Festival

Django Bates’ Belovèd

Esclusiva Italiana

Domenica 22 luglio

Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.00

Le Cercle de l’Harmonie

Direttore Jérémie Rhorer

Musiche di Mozart

Mercoledì 25 luglio

Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.00

Orchestra Nazionale dei Conservatori italiani

Direttore Alexander Lonquich

Musiche di Beethoven, Schubert

Domenica 29 luglio

Belvedere di Villa Rufolo, ore 21.30

Svetlana Zakharova & Stelle del Teatro Bol’šoj di Mosca

e del Mariinskij di San Pietroburgo

Russian code

Progetto originale Ravello Festival

RUSSIA/ITALIA

Lunedì 30 luglio

Belvedere di Villa Rufolo, ore 21.30

Paolo Fresu e Daniele di Bonaventura

Coro A Filetta

Esclusiva Italiana

Mercoledì 1 agosto

Belvedere di Villa Rufolo, ore 21.30

Bill Frisell Quartet

Petra Haden

Sabato 4 agosto

Belvedere di Villa Rufolo, ore 21.30

Solisti del Teatro alla Scala/Luna Cenere

Rudy e Isadora

Omaggio a Rudolf Nureyev e Isadora Duncan

Coreografie storiche Rudolf Nureyev

Corografia originale Luna Cenere/Natural gravitation

Commissione e nuova produzione Ravello Festival

ITALIA/RUSSIA/FRANCIA

Domenica 5 agosto

Villa Rufolo, ore 23.00

I Concerti di Mezzanotte

Pianista Andrea Lucchesini

Giovedì 9 agosto

Villa Rufolo, ore 23.00

I Concerti di Mezzanotte

Pianista Sun Hee You

Sabato 11 agosto

Belvedere di Villa Rufolo, ore 4.45

Concerto all’Alba

Orchestra Filarmonica Salernitana “Giuseppe Verdi”

Direttore Ryan McAdams

Musiche di Bizet, Grieg

Lunedì 13 agosto

Villa Rufolo, ore 23.00

I Concerti di Mezzanotte

Pianista Varvara

Giovedì 16 agosto

Villa Rufolo, ore 23.00

I Concerti di Mezzanotte

Pianista Bertrand Chamayou

Sabato 18 agosto

Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.00

Budapest Festival Orchestra

Direttore Ivan Fischer

Soprano Anna Lucia Richter

Musiche di Bartok, Mahler

Domenica 19 agosto

Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.00

Budapest Festival Orchestra

Direttore Ivan Fischer

Musiche di Mahler, Brahms

Martedì 21 agosto

Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.00

Mariinsky Orchestra

Direttore Valery Gergiev

Musiche di Stravinsky, Tchaikovsky

Giovedì 23 agosto

Villa Rufolo, ore 23.00

I Concerti di Mezzanotte

Pianista Federico Colli

Sabato 25 agosto

Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.00

Deutsche Oper Berlin

Direttore Donald Runnicles

Soprano Allison Oakes

Tenore Attilio Glaser

Baritono Markus Brück

Musiche di Wagner

Formazione

ABBALLAMM’!

Terza edizione

Ideato da Laura Valente Coordinamento Gennaro Cimmino, con la collaborazione di Susanna Sastro.

Il Progetto di ricerca e formazione ABBALLAMM’! prevede il coinvolgimento dei centri di eccellenza riconosciuti dal MiBACT e dalla Regione Campania e, dal 2017, anche la collaborazione con l’Università degli Studi di Salerno.

Abballamm’! è un progetto di formazione aperto a giovani danzatori della regione Campania, che da tre anni hanno l’opportunità di partecipare a esclusive residenze artistiche, interpreti di nuove coreografie presentate in cartellone con le produzioni principali del Ravello Festival.

Il progetto si pone come obiettivo principale l’internazionalizzazione della danza della Regione Campania. La novità dell’edizione 2018 sigla il debutto in scena dei giovani danzatori di Abballamm’! con la compagnia del grande coreografo americano Bill T. Jones, nella prima parte del programma inaugurale.

