Ravello, arrivata Enza Dipino dal carcere: andrà da suoi familiari – ANTEPRIMA

Vincenza Dipino è rientrata Ravello dal carcere di Fuorni. La donna 57enne sconterà gli arresti domiciliari in un’abitazione con suoi familiari, invece che con i parenti di Giuseppe Lima, esistendo con questi dei problemi di convivenza. La donna è stata tradotta dalla casa di detenzione salernitana, dopo esservi stata rinchiusa per i fatti del 2015, relativi all’omicidio e occultamento del cadavere di Patrizia Attruia, nell’abitazione della Dipino. Il rientro di Enza Dipino arriva dopo la decisione della Corte di Assise di Appello, che ne ha decretato la scarcerazione nei giorni scorsi, mentre per Lima continua il processo.