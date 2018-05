Ravello ambulanza bloccata dal traffico del Ponte e dal semaforo Viacon in tilt con anziana soccorsa a Cesarano di Tramonti . Maglia nera su tutta la Costa d’Amalfi quest’oggi. Una signora anziana a Tramonti ha accusato un malore nella propria abitazione nella frazione di Cesarano, ed è stata soccorsa prontamente dal personale medico del 118. Una volta caricata l’anziana verso il vicino Ospedale di Castiglione, a Ravello, l’equipaggio ed il mezzo di soccorso si sono scontrati con il traffico: da Tramonti a Ravello l’ambulanza ha impiegato circa un’ora per raggiungere la struttura di primo soccorso della Costiera Amalfitana. Oltre al traffico che ha soffocato la S.S. 163, sopratutto da Positano a Praiano e da Atrani a Minori,nella discesa della provinciale direzione Amalfi-Ravello, si è formato un altro ingorgo in entrambe le direzioni da Cigliano a Civita, a causa dello spegnimento del semaforo Viacon che regola il traffico da e verso la Città della Musica.