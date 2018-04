Ravello all’Auditorium Oscar Niemeyer grande Concerto di Pasqua “Le Quattro Stagioni A. Vivaldi”

Sotto la diretta Facebook di Positanonews . Domenica 1 Aprile 2018 – A Ravello in Costiera amalfitana l’evento eccezionale per la Santa Pasqua, all’ Auditorium Oscar Niemeyer,. A cura della Graficamente srl, si terrà un concerto dedicato al più importante, influente e originale compositore veneziano del 700, Antonio Vivaldi.

Protagonista del concerto sarà L’Ensemble “Amici del 700 napoletano” diretta dal M° Marco Traverso, in costumi del settecento, e con voce narrante sia in italiano che in inglese, che eseguirà una delle più note composizioni del grande musicista veneziano, “Le Quattro Stagioni”.

Per l’occasione, ci saranno due esibizioni:

Matinée ore 12:00

Serale ore 19 :00

I biglietti sono acquistabili on-line su www.auditoriumoscarniemeyer.mytickets.it o presso il botteghino dell’Auditorium.

Posto unico € 30,00.

Vedi la locandina qui.

Per info e prenotazioni:

Auditorium Oscar Niemeyer:

Tel 089/0976795 tutti i giorni ore 12:00 – 22:00

Segreteria Graficamente srl :

Tel 081/19312812 dal Lunedì al Giovedì ore 09:00 – 16:00

Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo:

Tel 089/857096

